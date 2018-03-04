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04.03.2018  22:51

Зінченко став лідером по точності передач в матчі проти Челсі

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко провів непоганий матч проти Челсі в 29-му турі АПЛ.

Українець отримав від WhoScored оцінку 7.0. Зінченко 163 рази торкнувся м'яча (більше тільки Гюндоган - 183), зробив 152 передачі (97% точних), а також виграв одну верхову дуель.

Відзначимо, що Зінченко став другим за кількістю пасів, і першим - по їх точності.

Раніше повідомлялося про всі дії Зінченка в матчі проти Челсі.




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