Зінченко став лідером по точності передач в матчі проти Челсі

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко провів непоганий матч проти Челсі в 29-му турі АПЛ.

Українець отримав від WhoScored оцінку 7.0. Зінченко 163 рази торкнувся м'яча (більше тільки Гюндоган - 183), зробив 152 передачі (97% точних), а також виграв одну верхову дуель.

Відзначимо, що Зінченко став другим за кількістю пасів, і першим - по їх точності.

Раніше повідомлялося про всі дії Зінченка в матчі проти Челсі.