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05.03.2018  13:36

Шевченко викликав до збірної Яремчука, для Селезньова не знайшлося місця

Роман Яремчук

Став відомий список українських футболістів, які виступають в іноземних чемпіонатах, яких викликали до збірної України.

Дебютний виклик отримав нападник Гента Роман Яремчук. Також викликані хавбек Генка Руслан Малиновський, півзахисник Шальке Євген Коноплянка, хавбек Боруссії Дортмунд Андрій Ярмоленко, захисник Славії Едуард Соболь і захисник Ман Сіті Олександр Зінченко.

Відзначимо, що в списку відсутній нападник Акхісар Беледіе Євген Селезньов.

Раніше повідомлялося, що Селезньов забив у ворота Фенербахче.




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