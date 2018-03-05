461 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]05.03.2018 13:36
Шевченко викликав до збірної Яремчука, для Селезньова не знайшлося місця
|Роман Яремчук
Став відомий список українських футболістів, які виступають в іноземних чемпіонатах, яких викликали до збірної України.
⚡Топ-новина дня!— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 5 березня 2018 р.
На майбутній збір🇺🇦⚽ викликано 6-х легіонерів!@jksheva7 вперше викликав Романа Яремчука!#МиЗбірна pic.twitter.com/yb9NpVJKeK
Дебютний виклик отримав нападник Гента Роман Яремчук. Також викликані хавбек Генка Руслан Малиновський, півзахисник Шальке Євген Коноплянка, хавбек Боруссії Дортмунд Андрій Ярмоленко, захисник Славії Едуард Соболь і захисник Ман Сіті Олександр Зінченко.
Відзначимо, що в списку відсутній нападник Акхісар Беледіе Євген Селезньов.
Раніше повідомлялося, що Селезньов забив у ворота Фенербахче.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій