210 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.03.2018 15:13
Гравець Динамо отримав виклик до збірної Хорватії
|Йосип Піварич
Захисник Динамо Йосип Піварич викликаний в збірну Хорватії на товариські матчі з Перу і Мексикою.
Також виклик отримали екс-гравці Дніпра Іван Стрінич і Нікола Калінич.
🇭🇷#Croatia squad for 🇵🇪@SeleccionPeru (23 March, Miami) and 🇲🇽@miseleccionmx (27 March, Dallas) friendlies.#BeProud #Vatreni pic.twitter.com/JacJKAcZUi— HNS | CFF (@HNS_CFF) 5 березня 2018 р.
У поточному сезоні Піварич провів 20 матчів за Динамо і зробив одну гольову передачу.
Раніше Піварич заявив, що у нього не дуже приємні спогади про дебют у Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій