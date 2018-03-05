Гравець Динамо отримав виклик до збірної Хорватії

Йосип Піварич

Захисник Динамо Йосип Піварич викликаний в збірну Хорватії на товариські матчі з Перу і Мексикою.

Також виклик отримали екс-гравці Дніпра Іван Стрінич і Нікола Калінич.

У поточному сезоні Піварич провів 20 матчів за Динамо і зробив одну гольову передачу.

Раніше Піварич заявив, що у нього не дуже приємні спогади про дебют у Динамо.