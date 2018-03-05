178 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.03.2018 15:34
В Італії порушено кримінальну справу за підозрою в ненавмисному вбивстві футболіста
|Давіде Асторі
В Італії порушено кримінальну справу у зв'язку зі смертю капітана Фіорентини Давіде Асторі.
сказав прокурор Удіне Антоніо Де Ніколо.
"Ми відкрили кримінальну справу за підозрою в ненавмисному вбивстві. Поки що підозрюваних немає. Ми проведемо розтин, найближчим часом стануть відомі результати", - цитує прокурора
Нагадаємо, що тіло Асторі знайшли в готельному номері в Удіне вранці 4 березня.
Повідомлялося, що він помер від зупинки серця.
У зв'язку зі смертю капітана Фіорентини сім поєдинків Серії А були перенесені на більш пізній термін.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій