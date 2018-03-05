В Італії порушено кримінальну справу за підозрою в ненавмисному вбивстві футболіста

Давіде Асторі

В Італії порушено кримінальну справу у зв'язку зі смертю капітана Фіорентини Давіде Асторі.

сказав прокурор Удіне Антоніо Де Ніколо.

"Ми відкрили кримінальну справу за підозрою в ненавмисному вбивстві. Поки що підозрюваних немає. Ми проведемо розтин, найближчим часом стануть відомі результати", - цитує прокурора

Нагадаємо, що тіло Асторі знайшли в готельному номері в Удіне вранці 4 березня.

Повідомлялося, що він помер від зупинки серця.

У зв'язку зі смертю капітана Фіорентини сім поєдинків Серії А були перенесені на більш пізній термін.