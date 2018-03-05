72 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.03.2018 15:50
Іспанський клуб визначився з новим головним тренером
|Пако Лопес
Леванте оголосив про призначення Пако Лопеса новим головним тренером команди.
🎙📹 RUEDA DE PRENSA | Paco López presentado como nuevo entrenador del #LevanteUD pic.twitter.com/xnJKlvPFCE— Levante UD (@LevanteUD) 5 березня 2018 р.
Лопес змінив на посту Лопеса Муньїса, який був відправлений у відставку після 15 матчів поспіль без перемог.
Як відомо, в останньому своєму матчі Леванте зіграв унічию з Еспаньолом.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій