Іспанський клуб визначився з новим головним тренером

Пако Лопес

Леванте оголосив про призначення Пако Лопеса новим головним тренером команди.

🎙📹 RUEDA DE PRENSA | Paco López presentado como nuevo entrenador del #LevanteUD pic.twitter.com/xnJKlvPFCE — Levante UD (@LevanteUD) 5 березня 2018 р.

Лопес змінив на посту Лопеса Муньїса, який був відправлений у відставку після 15 матчів поспіль без перемог.

Як відомо, в останньому своєму матчі Леванте зіграв унічию з Еспаньолом.