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05.03.2018  21:35

Буяльський: Як тільки ми виходимо грати, то відразу дощ, сніг чи мороз мінус 15

Віталій Буяльський

Київському Динамо останнім часом не щастить з погодніми умовами.

Про це сказав півзахисник команди Віталій Буяльський після гри з Зорею (3:2).

"Як тільки ми виходимо грати, то відразу дощ, сніг чи мороз мінус 15. Важко грати в таку погоду в плані контролю м'яча, адже м'яч гальмує, а футболісти зливаються з полем, якщо грають у білих футболках. Потрібно звикати. У другому таймі вже почали краще грати, коли погода більш-менш налагодилася", - розповів гравець.

"Пропустили два м'ячі після контратак, і можна сказати, що у Зорі більше моментів не було. У нас же були моменти, які потрібно було реалізовувати. Не реалізували, але грали до кінця, так само як і Зоря, коли ми зіграли 4:4. Напевно, повернулося нам", - сказав Буяльський в інтерв'ю FootbаllHub.

Нагадаємо, що гравець Динамо отримав виклик до збірної Хорватії.




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