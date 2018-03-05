96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.03.2018 21:54
АПЛ назвала найкращого гравця лютого. ВІДЕО
|Мохамед Салах / ФК Ліверпуль
Півзахисник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги в лютому.
Про це повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.
Салах набрав 37 відсотків голосів. У трьох лютневих матчах гравець забив чотири голи.
Друге місце посів його одноклубник Роберто Фірміно з 19 відсотками голосів.
Салах став найкращим гравцем місяця втретє в цьому сезоні.
With 37% of the votes, @22mosalah has been named @PFA Player of the Month for February.— Liverpool FC (@LFC) 5 марта 2018 г.
Mo's third #PFAawards of the season. 🏆🏆🏆https://t.co/fGhgwjJ5E5 pic.twitter.com/WXB7HTg6Nu
Нагадаємо, що напередодні Ліверпуль вийшов на друге місце в чемпіонаті.
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