АПЛ назвала найкращого гравця лютого. ВІДЕО

Півзахисник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги в лютому.

Про це повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

Салах набрав 37 відсотків голосів. У трьох лютневих матчах гравець забив чотири голи.

Друге місце посів його одноклубник Роберто Фірміно з 19 відсотками голосів.

Салах став найкращим гравцем місяця втретє в цьому сезоні.

