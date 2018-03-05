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05.03.2018  21:54

АПЛ назвала найкращого гравця лютого. ВІДЕО

Мохамед Салах / ФК Ліверпуль

Півзахисник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги в лютому.

Про це повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

Салах набрав 37 відсотків голосів. У трьох лютневих матчах гравець забив чотири голи.

Друге місце посів його одноклубник Роберто Фірміно з 19 відсотками голосів.

Салах став найкращим гравцем місяця втретє в цьому сезоні.

Нагадаємо, що напередодні Ліверпуль вийшов на друге місце в чемпіонаті. 




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