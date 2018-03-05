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05.03.2018  22:35

Голкіпер Олександрії пропустить 2-3 тижні через травму

Андрій Новак

Воротар Олександрії Андрій Новак зазнав травми гомілки в матчі 22 туру УПЛ проти Ворскли (1:2).

Про це повідомив сам Новак.

"Стик вийшов дуже неприємним – Коломоєць летів на м'яч, я теж. Вологий газон прискорив наш рух назустріч один одному, і ми зіткнулися. Для мене образливо удвічі, що епізод завершився пропущеним голом", - зізнався гравець.

"Удар мені припав у гомілку і вийшов дуже болючим. Намагався продовжувати матч, але біль наростала. Були великі побоювання щодо серйозності пошкодження, але вони не підтвердилися. Усе минулося", - розповів воротар.

Нагадаємо, що УПЛ перенесла матч Зірка - Олександрія через снігові завали в Кропивницькому.




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