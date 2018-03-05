Палкін: Матч Маріуполь - Олімпік був цікавіший, ніж Карпати - Шахтар

Сергій Палкін

Матч за вихід до першої шістки другого етапу УПЛ спричинив неабиякий ажіотаж.

Так вважає гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.

"Якщо подивитися на сьогоднішній формат, то ажіотаж навколо матчів вирішального туру, перед поділом на шістки, дуже великий. Матч Маріуполь - Олімпік був цікавіший, ніж Карпати - Шахтар чи Динамо - Зоря", - запевняє менеджер.

"Чи варто шукати інші варіанти? Спочатку ми ж пропонували формат. Його ухвалили, але без плей-офф, коли сьоме місце бореться за єврокубки. Для другої шістки це був би свій турнір, який вони б розігрували, щоб потрапити в єврокубки. Це також було б дуже цікаво", - переконаний функціонер.

"У другій шістці потрібно ще більше закрутити інтригу. Не потрібно боятися ухвалювати жорсткі, серйозні рішення. Можливо навіть ризиковані. Але їх потрібно знаходити, і методом проб і помилок йти далі", - сказав Палкін в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що Палкін заявив, що псевдоакції і провокації на тему патріотизму - справа рук людини Суркісів Руденка.