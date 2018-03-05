Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
57 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
05.03.2018  23:48

Палкін: Матч Маріуполь - Олімпік був цікавіший, ніж Карпати - Шахтар

Сергій Палкін

Матч за вихід до першої шістки другого етапу УПЛ спричинив неабиякий ажіотаж.

Так вважає гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.

"Якщо подивитися на сьогоднішній формат, то ажіотаж навколо матчів вирішального туру, перед поділом на шістки, дуже великий. Матч Маріуполь - Олімпік був цікавіший, ніж Карпати - Шахтар чи Динамо - Зоря", - запевняє менеджер.

"Чи варто шукати інші варіанти? Спочатку ми ж пропонували формат. Його ухвалили, але без плей-офф, коли сьоме місце бореться за єврокубки. Для другої шістки це був би свій турнір, який вони б розігрували, щоб потрапити в єврокубки. Це також було б дуже цікаво", - переконаний функціонер.

"У другій шістці потрібно ще більше закрутити інтригу. Не потрібно боятися ухвалювати жорсткі, серйозні рішення. Можливо навіть ризиковані. Але їх потрібно знаходити, і методом проб і помилок йти далі", - сказав Палкін в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що Палкін заявив, що псевдоакції і провокації на тему патріотизму - справа рук людини Суркісів Руденка.




Читай також
Палкін про штраф у 100 тис грн: Я все одно вважаю, що Бойко вкрав у нас перемогу
Палкін оштрафований на 100 тис грн за критику суддівства
Фред коштує більше 50 мільйонів: Палкін розкрив деталі переговорів Шахтаря із Ман Сіті
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:06
Футбол. Сельта перемогла Лас-Пальмас у 27 турі чемпіонату Іспанії
05.03.2018
23:59
Футбол. Мачестер Юнайтед на останній хвилині здобув перемогу над Крістал Пелас в 29 турі АПЛ
23:48
Футбол. Палкін: Матч Маріуполь - Олімпік був цікавіший, ніж Карпати - Шахтар
23:19
Хокей. Динамо і Кременчук вийшли до півфіналу УХЛ
22:54
Теніс. Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки місяця
22:35
Футбол. Голкіпер Олександрії пропустить 2-3 тижні через травму
22:17
Біатлон. Бьорндален візьме участь в етапі Кубку світу в Контіолахті
21:54
Футбол. АПЛ назвала найкращого гравця лютого. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!