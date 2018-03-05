73 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.03.2018 23:59
Мачестер Юнайтед на останній хвилині здобув перемогу над Крістал Пелас в 29 турі АПЛ
Червоні дияволи врятували три очки під завісу виїзного матчу з Крістал Пелас.
Переможний гол у підопічних Жозе Моуріньо забив Неманья Матич.
Чемпіонат Англії
29 тур
5 березня
Крістал Пелас - Манчестер Юнайтед 2:3 (1:0, 1:3)
Голи: 1:0 - 11 Таунсенд, 2:0 - 48 ван Анхолт, 2:1 - 55 Смоллінг, 2:2 - 76 Лукаку, 2:3 - 90 Матич
FT: Crystal Palace 2 #MUFC 3.— Manchester United (@ManUtd) 5 марта 2018 г.
United come from two goals down to turn things around at Selhurst Park in the most dramatic fashion, with a stoppage-time strike from Matic sealing three vital points! #CRYMUN pic.twitter.com/e5VllTtlNH
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|29
|25
|3
|1
|83-20
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|29
|19
|5
|5
|56-22
|62
|3
|Ліверпуль
|29
|17
|9
|3
|67-32
|60
|4
|Тоттенгем
|29
|17
|7
|5
|55-24
|58
|5
|Челсі
|29
|16
|5
|8
|50-26
|53
|6
|Арсенал
|29
|13
|6
|10
|52-41
|45
|7
|Бернлі
|29
|10
|10
|9
|24-26
|40
|8
|Лестер
|29
|9
|10
|10
|41-42
|37
|+1
|9
|Вотфорд
|29
|10
|6
|13
|39-47
|36
|+2
|10
|Брайтон
|29
|8
|10
|11
|28-38
|34
|-2
|11
|Евертон
|29
|9
|7
|13
|33-49
|34
|-1
|12
|Борнмут
|29
|8
|9
|12
|34-44
|33
|+5
|13
|Свонсі
|29
|8
|6
|15
|25-42
|30
|-1
|14
|Вест Гем
|29
|7
|9
|13
|36-54
|30
|-1
|15
|Гаддерсфілд
|29
|8
|6
|15
|25-50
|30
|-1
|16
|Ньюкасл
|29
|7
|8
|14
|27-40
|29
|-1
|17
|Саутгемптон
|29
|5
|13
|11
|29-41
|28
|-1
|18
|Крістал Пелас
|29
|6
|9
|14
|27-46
|27
|19
|Сток Сіті
|29
|6
|9
|14
|28-54
|27
|20
|Вест Бромвіч
|29
|3
|11
|15
|22-43
|20
Нагадаємо, що Моуріньо працюватиме експертом на російському телеканалі під час ЧС-2018.
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