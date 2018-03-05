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05.03.2018  23:59

Мачестер Юнайтед на останній хвилині здобув перемогу над Крістал Пелас в 29 турі АПЛ

 

Червоні дияволи врятували три очки під завісу виїзного матчу з Крістал Пелас.

Переможний гол у підопічних Жозе Моуріньо забив Неманья Матич.

Чемпіонат Англії

29 тур

5 березня

Крістал Пелас - Манчестер Юнайтед 2:3 (1:0, 1:3)

Голи: 1:0 - 11 Таунсенд, 2:0 - 48 ван Анхолт, 2:1 - 55 Смоллінг, 2:2 - 76 Лукаку, 2:3 - 90 Матич

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 29 25 3 1 83-20 78
  2 Манчестер Юнайтед 29 19 5 5 56-22 62
  3 Ліверпуль 29 17 9 3 67-32 60
  4 Тоттенгем 29 17 7 5 55-24 58
  5 Челсі 29 16 5 8 50-26 53
  6 Арсенал 29 13 6 10 52-41 45
  7 Бернлі 29 10 10 9 24-26 40
  8 Лестер 29 9 10 10 41-42 37
+1 9 Вотфорд 29 10 6 13 39-47 36
+2 10 Брайтон 29 8 10 11 28-38 34
-2 11 Евертон 29 9 7 13 33-49 34
-1 12 Борнмут 29 8 9 12 34-44 33
+5 13 Свонсі 29 8 6 15 25-42 30
-1 14 Вест Гем 29 7 9 13 36-54 30
-1 15 Гаддерсфілд 29 8 6 15 25-50 30
-1 16 Ньюкасл 29 7 8 14 27-40 29
-1 17 Саутгемптон 29 5 13 11 29-41 28
-1 18 Крістал Пелас 29 6 9 14 27-46 27
  19 Сток Сіті 29 6 9 14 28-54 27
  20 Вест Бромвіч 29 3 11 15 22-43 20

Нагадаємо, що Моуріньо працюватиме експертом на російському телеканалі під час ЧС-2018.




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