Мачестер Юнайтед на останній хвилині здобув перемогу над Крістал Пелас в 29 турі АПЛ

Червоні дияволи врятували три очки під завісу виїзного матчу з Крістал Пелас.

Переможний гол у підопічних Жозе Моуріньо забив Неманья Матич.

Чемпіонат Англії

29 тур

5 березня

Крістал Пелас - Манчестер Юнайтед 2:3 (1:0, 1:3)

Голи: 1:0 - 11 Таунсенд, 2:0 - 48 ван Анхолт, 2:1 - 55 Смоллінг, 2:2 - 76 Лукаку, 2:3 - 90 Матич

FT: Crystal Palace 2 #MUFC 3.



United come from two goals down to turn things around at Selhurst Park in the most dramatic fashion, with a stoppage-time strike from Matic sealing three vital points! #CRYMUN pic.twitter.com/e5VllTtlNH — Manchester United (@ManUtd) 5 марта 2018 г.

№ І В Н П М О 1 Манчестер Сіті 29 25 3 1 83-20 78 2 Манчестер Юнайтед 29 19 5 5 56-22 62 3 Ліверпуль 29 17 9 3 67-32 60 4 Тоттенгем 29 17 7 5 55-24 58 5 Челсі 29 16 5 8 50-26 53 6 Арсенал 29 13 6 10 52-41 45 7 Бернлі 29 10 10 9 24-26 40 8 Лестер 29 9 10 10 41-42 37 +1 9 Вотфорд 29 10 6 13 39-47 36 +2 10 Брайтон 29 8 10 11 28-38 34 -2 11 Евертон 29 9 7 13 33-49 34 -1 12 Борнмут 29 8 9 12 34-44 33 +5 13 Свонсі 29 8 6 15 25-42 30 -1 14 Вест Гем 29 7 9 13 36-54 30 -1 15 Гаддерсфілд 29 8 6 15 25-50 30 -1 16 Ньюкасл 29 7 8 14 27-40 29 -1 17 Саутгемптон 29 5 13 11 29-41 28 -1 18 Крістал Пелас 29 6 9 14 27-46 27 19 Сток Сіті 29 6 9 14 28-54 27 20 Вест Бромвіч 29 3 11 15 22-43 20

Нагадаємо, що Моуріньо працюватиме експертом на російському телеканалі під час ЧС-2018.