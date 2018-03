Мачестер Юнайтед на останній хвилині здобув перемогу над Крістал Пелас в 29 турі АПЛ

Червоні дияволи врятували три очки під завісу виїзного матчу з Крістал Пелас.

Переможний гол у підопічних Жозе Моуріньо забив Неманья Матич.

Чемпіонат Англії

29 тур

5 березня

Крістал Пелас - Манчестер Юнайтед 2:3 (1:0, 1:3)

Голи: 1:0 - 11 Таунсенд, 2:0 - 48 ван Анхолт, 2:1 - 55 Смоллінг, 2:2 - 76 Лукаку, 2:3 - 90 Матич

FT: Crystal Palace 2 #MUFC 3.



United come from two goals down to turn things around at Selhurst Park in the most dramatic fashion, with a stoppage-time strike from Matic sealing three vital points! #CRYMUN pic.twitter.com/e5VllTtlNH