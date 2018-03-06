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06.03.2018  00:06

Сельта перемогла Лас-Пальмас у 27 турі чемпіонату Іспанії

 

В єдиному матчі дня Сельта на домашньому стадіоні здолала Лас-Пальмас.

Чемпіонат Іспанії

27 тур

5 березня

Сельта - Лас-Пальмас 2:1 (0:0, 2:1)

Голи: 0:1 - 53 Експосіто, 1:1 - 62 Кастро, 2:1 - 89 Ернандес

    І В Н П М О
  1 Барселона 27 21 6 0 69-13 69
  2 Атлетико 27 18 7 2 45-12 61
  3 Реал 27 16 6 5 65-29 54
  4 Валенсія 27 16 5 6 52-30 53
  5 Севілья 27 14 3 10 36-40 45
  6 Вільяреал 27 12 5 10 36-32 41
+1 7 Жирона 27 11 7 9 38-36 40
-1 8 Ейбар 27 11 6 10 34-38 39
+2 9 Сельта 27 11 5 11 45-39 38
-1 10 Бетіс 27 11 4 12 43-52 37
-1 11 Хетафе 27 9 9 9 33-25 36
+3 12 Реал Сосьєдад 27 9 6 12 49-48 33
+3 13 Леганес 27 9 6 12 23-32 33
-2 14 Атлетик 27 7 11 9 27-31 32
-2 15 Еспаньол 27 7 11 9 24-33 32
-2 16 Алавес 27 10 1 16 24-39 31
  17 Леванте 27 3 12 12 22-42 21
  18 Лас-Пальмас 27 5 5 17 20-55 20
  19 Депортиво 27 4 7 16 25-57 19
  20 Малага 27 3 4 20 16-43 13

Нагадаємо, що Усик в Іспанії сходив на футбол.




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