33 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.03.2018 00:06
Сельта перемогла Лас-Пальмас у 27 турі чемпіонату Іспанії
В єдиному матчі дня Сельта на домашньому стадіоні здолала Лас-Пальмас.
Чемпіонат Іспанії
27 тур
5 березня
Сельта - Лас-Пальмас 2:1 (0:0, 2:1)
Голи: 0:1 - 53 Експосіто, 1:1 - 62 Кастро, 2:1 - 89 Ернандес
¡FINAL! 👏👏👏 Un golazo de @tucuhernandez tras jugadón de @aspas10 nos da tres puntos importantísimos. @JonnyOtto19 marcó el primero.— RC Celta (@RCCelta) 5 марта 2018 г.
2-1 #CeltaLasPalmas pic.twitter.com/mBZeIgDOyA
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|21
|6
|0
|69-13
|69
|2
|Атлетико
|27
|18
|7
|2
|45-12
|61
|3
|Реал
|27
|16
|6
|5
|65-29
|54
|4
|Валенсія
|27
|16
|5
|6
|52-30
|53
|5
|Севілья
|27
|14
|3
|10
|36-40
|45
|6
|Вільяреал
|27
|12
|5
|10
|36-32
|41
|+1
|7
|Жирона
|27
|11
|7
|9
|38-36
|40
|-1
|8
|Ейбар
|27
|11
|6
|10
|34-38
|39
|+2
|9
|Сельта
|27
|11
|5
|11
|45-39
|38
|-1
|10
|Бетіс
|27
|11
|4
|12
|43-52
|37
|-1
|11
|Хетафе
|27
|9
|9
|9
|33-25
|36
|+3
|12
|Реал Сосьєдад
|27
|9
|6
|12
|49-48
|33
|+3
|13
|Леганес
|27
|9
|6
|12
|23-32
|33
|-2
|14
|Атлетик
|27
|7
|11
|9
|27-31
|32
|-2
|15
|Еспаньол
|27
|7
|11
|9
|24-33
|32
|-2
|16
|Алавес
|27
|10
|1
|16
|24-39
|31
|17
|Леванте
|27
|3
|12
|12
|22-42
|21
|18
|Лас-Пальмас
|27
|5
|5
|17
|20-55
|20
|19
|Депортиво
|27
|4
|7
|16
|25-57
|19
|20
|Малага
|27
|3
|4
|20
|16-43
|13
Нагадаємо, що Усик в Іспанії сходив на футбол.
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