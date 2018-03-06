Фіорентина посмертно продовжила контракт з Асторі

Давіде Асторі / ФК Фіорентина

Італійська Фіорентина продовжила контракт із Давіде Асторі, який помер 4 березня в готельному номері перед грою з Удінезе.

Про це повідомляє The Sun.

Клуб планував прологнувати угоду про співпрацю з футболістом на 4 роки 5 березня. Згідно з новим контрактом, Асторі мав заробляти 1,25 млн євро за сезон.

Відтак, ці кошти будуть отримувати дружина і донька футболіста, пише Футбол 1.

Нагадаємо, що в матчах єврокубків цього тижня відбудуться зміни через смерть капітана Фіорентини.