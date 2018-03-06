591 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]06.03.2018 13:38
Фіорентина посмертно продовжила контракт з Асторі
|Давіде Асторі / ФК Фіорентина
Італійська Фіорентина продовжила контракт із Давіде Асторі, який помер 4 березня в готельному номері перед грою з Удінезе.
Про це повідомляє The Sun.
Клуб планував прологнувати угоду про співпрацю з футболістом на 4 роки 5 березня. Згідно з новим контрактом, Асторі мав заробляти 1,25 млн євро за сезон.
Відтак, ці кошти будуть отримувати дружина і донька футболіста, пише Футбол 1.
Нагадаємо, що в матчах єврокубків цього тижня відбудуться зміни через смерть капітана Фіорентини.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій