Бурбас розповів, за чий рахунок Карпати погасять борг Гудимі

Володимир Гудима

Львівські Карпати розрахуються зі своїм екс-футболістом Володимиром Гудимою за рахунком меценатських коштів.

Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

"Буквально за годину Карпати не будуть винні Гудими ні цента. Для інтриги скажу лише, що заборгованість екс-футболісту погасить не Димінський, кошти меценатські", - написав Бурбас у своєму твіттері.

Буквально через годину Карпати не будуть винні Гудимі ані цента. Для інтриги скажу лише, що заборгованість екс-футболісту погасить не Димінський. Кошти меценатські. — Igor Burbas (@iburbas) 6 марта 2018 г.

Нагадаємо, що через борг у 70 тисяч доларів КДК ФФУ зняв із львівського клубу вже 9 очок.

Раніше повідомлялося, що ФІФА надіслала в ФФУ лист, в якому вимагає пояснень у справі Карпат і екс-гравця львів'ян.

Також є інформація, що Карпати збираються виплатити борг футболісту десятьма платежами.