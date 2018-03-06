Бурбас розповів, за чий рахунок Карпати погасять борг Гудимі
|Володимир Гудима
Львівські Карпати розрахуються зі своїм екс-футболістом Володимиром Гудимою за рахунком меценатських коштів.
Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.
"Буквально за годину Карпати не будуть винні Гудими ні цента. Для інтриги скажу лише, що заборгованість екс-футболісту погасить не Димінський, кошти меценатські", - написав Бурбас у своєму твіттері.
Буквально через годину Карпати не будуть винні Гудимі ані цента. Для інтриги скажу лише, що заборгованість екс-футболісту погасить не Димінський. Кошти меценатські.— Igor Burbas (@iburbas) 6 марта 2018 г.
Нагадаємо, що через борг у 70 тисяч доларів КДК ФФУ зняв із львівського клубу вже 9 очок.
Раніше повідомлялося, що ФІФА надіслала в ФФУ лист, в якому вимагає пояснень у справі Карпат і екс-гравця львів'ян.
Також є інформація, що Карпати збираються виплатити борг футболісту десятьма платежами.
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій