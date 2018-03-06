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06.03.2018  14:20

Бурбас розповів, за чий рахунок Карпати погасять борг Гудимі

Володимир Гудима

Львівські Карпати розрахуються зі своїм екс-футболістом Володимиром Гудимою за рахунком меценатських коштів.

Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

"Буквально за годину Карпати не будуть винні Гудими ні цента. Для інтриги скажу лише, що заборгованість екс-футболісту погасить не Димінський, кошти меценатські", - написав Бурбас у своєму твіттері.

Нагадаємо, що через борг у 70 тисяч доларів КДК ФФУ зняв із львівського клубу вже 9 очок.

Раніше повідомлялося, що ФІФА надіслала в ФФУ лист, в якому вимагає пояснень у справі Карпат і екс-гравця львів'ян. 

Також є інформація, що Карпати збираються виплатити борг футболісту десятьма платежами.




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