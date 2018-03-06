363 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.03.2018 15:18
Президентом УПЛ може стати іноземець, участь у виборах Генінсона під питанням
|Володимир Генінсон / footboom
6 квітня відбудуться чергові вибори президента української Прем'єр-ліги.
За інформацією Трибуни, участь у виборах чинного голови організації Володимира Генінсона під питанням.
З великою часткою імовірності кандидатуру на вибори виставить швейцарський юрист Томас Грімм, який на прохання ФФУ раніше займався юридичними питаннями при підготовці збірної України до Євро-2016. Також Грімм очолював швейцарську футбольну лігу.
Нагадаємо, що Генінсон пояснив, чому не дотримав публічного слова, яке дав у день обрання його президентом УПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій