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06.03.2018  15:18

Президентом УПЛ може стати іноземець, участь у виборах Генінсона під питанням

Володимир Генінсон / footboom

6 квітня відбудуться чергові вибори президента української Прем'єр-ліги.

За інформацією Трибуни, участь у виборах чинного голови організації Володимира Генінсона під питанням.

З великою часткою імовірності кандидатуру на вибори виставить швейцарський юрист Томас Грімм, який на прохання ФФУ раніше займався юридичними питаннями при підготовці збірної України до Євро-2016. Також Грімм очолював швейцарську футбольну лігу.

Нагадаємо, що Генінсон пояснив, чому не дотримав публічного слова, яке дав у день обрання його президентом УПЛ.




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