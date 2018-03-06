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06.03.2018  15:58

Зірка й Олександрія не забили голів в останньому турі першого етапу УПЛ

 

Кропивницька Зірка і полтавська Олександрія зіграли в суху нічию в матчі 22 туру чемпіонату України.

Нагадаємо, що цей матч був перенесений з третього березня на шосте через сильний снігопад у Кропивницькому.

Чемпіонат України

22 тур

6 березня

Зірка - Олександрія 0:0

    І В Н П М О
  1 Шахтар 22 16 3 3 51-18 51
  2 Динамо 22 13 6 3 42-20 45
  3 Ворскла 22 11 4 7 28-22 37
  4 Зоря 22 8 9 5 38-28 33
  5 Верес 22 7 11 4 26-17 32
  6 Маріуполь 22 9 5 8 30-27 32
  7 Олімпік 22 7 7 8 24-26 28
  8 Олександрія 22 4 11 7 19-23 23
+1 9 Зірка 22 4 7 11 13-31 19
-1 10 Карпати 22 3 10 9 13-35 19
  11 Чорноморець 22 3 9 10 16-36 18
  12 Сталь 22 3 6 13 15-32 15




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