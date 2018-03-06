Зірка й Олександрія не забили голів в останньому турі першого етапу УПЛ

Кропивницька Зірка і полтавська Олександрія зіграли в суху нічию в матчі 22 туру чемпіонату України.

Нагадаємо, що цей матч був перенесений з третього березня на шосте через сильний снігопад у Кропивницькому.

Чемпіонат України

22 тур

6 березня

Зірка - Олександрія 0:0