121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]06.03.2018 15:58
Зірка й Олександрія не забили голів в останньому турі першого етапу УПЛ
Кропивницька Зірка і полтавська Олександрія зіграли в суху нічию в матчі 22 туру чемпіонату України.
Нагадаємо, що цей матч був перенесений з третього березня на шосте через сильний снігопад у Кропивницькому.
Чемпіонат України
22 тур
6 березня
Зірка - Олександрія 0:0
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Шахтар
|22
|16
|3
|3
|51-18
|51
|2
|Динамо
|22
|13
|6
|3
|42-20
|45
|3
|Ворскла
|22
|11
|4
|7
|28-22
|37
|4
|Зоря
|22
|8
|9
|5
|38-28
|33
|5
|Верес
|22
|7
|11
|4
|26-17
|32
|6
|Маріуполь
|22
|9
|5
|8
|30-27
|32
|7
|Олімпік
|22
|7
|7
|8
|24-26
|28
|8
|Олександрія
|22
|4
|11
|7
|19-23
|23
|+1
|9
|Зірка
|22
|4
|7
|11
|13-31
|19
|-1
|10
|Карпати
|22
|3
|10
|9
|13-35
|19
|11
|Чорноморець
|22
|3
|9
|10
|16-36
|18
|12
|Сталь
|22
|3
|6
|13
|15-32
|15
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