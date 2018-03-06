Реал і Ліверпуль оформили вихід в чвертьфінал Ліги чемпіонів





6-го березня відбулися два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У першому поєдинку Реал на виїзді виграв у ПСЖ, в іншій грі Порту і Ліверпуль розписали мирову.

Таким чином, визначилися перших двоє чвертьфіналістів турніру - Реал і Ліверпуль.

Раніше повідомлялося, що у матчах єврокубків цього тижня відбудуться зміни через смерть капітана Фіорентини.

Також напередодні букмекери дали прогнози на вирішальні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

Матчі-відповіді

6 березня

ПСЖ - Реал 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 0:1 - 52 Роналду, 1:1 - 71 Кавані, 1:2 - 80 Каземіро

ПСЖ: Ареоля, Тіаго Сілва, Берчіче, Дані Алвес, Маркіньос, Верратті, Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Ді Марія (Дракслер, 76), Мбаппе (Діарра, 85), Кавані

Реал: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Васкес, Ковачич (Кроос, 71), Каземіро, Асенсіо (Іско, 82), Бензема (Бейл, 76), Роналду

Попередження: Верратті (20), Ковачич (32), Рамос (78), Кавані (84)

Вилучення: Верратті (66)

Перша гра - 1:3

Ліверпуль - Порту 0:0 (0:0, 0:0)

Ліверпуль: Каріус, Матіп, Ловрен, Гомес, Морено, Лаллана, Хендерсон, Фірміно (Інгз, 62), Джан (Клаван, 80), Мане (Салах, 74), Мілнер

Порту: Касільяс, Перейра, Реєс, Діогу Далот, Феліпе, Олівер Торрес, Андре Андре (Сержиу Олівейра, 62), Корона, Абубакар (Гонсалу Пасіенсія, 80), Воріс (Рікарду Перейра, 68), Бруну Кошта

Попередження: Андре Андре (34), Хендерсон (59), Діогу Далот (90).

Перша гра - 5:0