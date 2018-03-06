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379 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.03.2018 21:27
ПФЛ зняла дев'ять очок з Дніпра
Дніпро втратив ще 9 очок за невиплату заборгованостей по трансферах.
Офіційний сайт ПФЛ вже вніс дані зміни в турнірну таблицю групи Б другої ліги.
За невиплату боргу по трансферу захисника Крузейро Ежидіо клуб втратив 3 очки, ще 6 пунктів - за інші заборгованості.
Таким чином, дніпровська команда втратила вже 18 очок. На даний момент в активі "Дніпра" 24 очки - команда іде на 8-му місці.
Раніше повідомлялося, що Дніпро позбавлений очок у Другій лізі.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій