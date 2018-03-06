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275 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.03.2018 21:58
Бразильський хавбек повернувся з оренди в Шахтар
|Веллінгтон Нем / ФК Шахтар
Хавбек Веллінгтон Нем приєднався до Шахтаря.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
Відзначається, що гравець займався за індивідуальною програмою.
Нагадаємо, що Веллінгтон Нем вже заявлений на матчі другої половини чемпіонату УПЛ.
Першу половину сезону бразилець провів в Сан-Паулу на правах оренди.
Контракт футболіста з гірниками закінчується влітку 2018 го року.
Раніше була інформація, що Шахтар може втратити Нема.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій