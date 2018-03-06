Маріуполь звільнив Севідова через договорняки?

Олександр Севідов

Екс-наставника Маріуполя Олександра Севідова звільнили з клубу через підозру в участі у договірних матчах.

Про це повідомили в ефірі програми ТаТоТаке.

Мова йде не лише про матч проти Гірника-Спорту, а й про низку інших зустрічей.

Раніше була інформація, що Севідов буде консультантом у аутсайдера Першої ліги.