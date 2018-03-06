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318 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.03.2018 22:18
Маріуполь звільнив Севідова через договорняки?
|Олександр Севідов
Екс-наставника Маріуполя Олександра Севідова звільнили з клубу через підозру в участі у договірних матчах.
Про це повідомили в ефірі програми ТаТоТаке.
Мова йде не лише про матч проти Гірника-Спорту, а й про низку інших зустрічей.
Раніше була інформація, що Севідов буде консультантом у аутсайдера Першої ліги.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій