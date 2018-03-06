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638 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.03.2018 22:53
Один з клубів УПЛ припинить існування після закінчення сезону?
Зірка може припинити існування по закінченню сезону 2017/18.
Про це повідомили в ефірі програми ТаТоТаке.
Відзначається, що команда з Кропивницького має фінансові проблеми - зарплата не виплачується ще з жовтня минулого року.
Як відомо, напередодні Зірка й Олександрія не забили голів в останньому турі першого етапу УПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій