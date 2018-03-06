Один з клубів УПЛ припинить існування після закінчення сезону?

Зірка може припинити існування по закінченню сезону 2017/18.

Про це повідомили в ефірі програми ТаТоТаке.

Відзначається, що команда з Кропивницького має фінансові проблеми - зарплата не виплачується ще з жовтня минулого року.

Як відомо, напередодні Зірка й Олександрія не забили голів в останньому турі першого етапу УПЛ.