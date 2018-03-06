В Карпатах прокоментували мирову з Гудимою

Рішення Володимира Гудими піти на мирову з Карпатами – свідчення безпідставності претензій гравця.

Про це йдеться у заяві клубу, розміщеній на офіційному сайті.

"ФК Карпати вважає за необхідне поінформувати громадськість про те, що спір у Клубу існував та продовжує існувати не з Гудимою, а з системою, яка використовуючи футбол роками висмоктувала із клубів фінансові ресурси.

Прізвища конкретних функціонерів цієї системи частково було названо в ефірі програми "ПроФутбол" 4 березня 2018 року: ведучий Ігор Циганик достатньо доступно розтлумачив глядачам про "організоване злочинне угрупування", яким моделювались несправедливі рішення на користь футболістів.

Щодо екс-футболіста Клубу, то очевидно, що його відмова від претензій свідчить про те, що такі претензії були безпідставними.

ФК Карпати цінує зусилля усіх небайдужих осіб, зокрема – уболівальників, які зайнялися збором коштів для Гудими, однак просить не продовжувати цю діяльність, натомість посприяти проведенню об’єктивного розслідування цієї справи, а коштам знайти більш гідне застосування – наприклад, передати на потреби захисників наших східних кордонів", – йдеться в заяві.

Раніше була інформація, що Гудима попросив закрити всі справи проти Карпат і зняти санкції.

Як повідомлялося раніше, президент Руха Григорій Козловський погасив борг Карпат Гудимі, однак пізніше сам функціонер заявив, що не платив ніяких грошей, а була підписана мирова між футболістом і клубом.