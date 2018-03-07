Капітан Реала став рекордсменом Ліги чемпіонів

Серхіо Рамос

Капітан Реала Серхіо Рамос став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю отриманих карток.

Гірчичник, отриманий ним в матчі-відповіді 1/8 фіналу проти ПСЖ, став 37-м (враховуючи жовті і червоні картки).

RÉCORD HISTÓRICO - Sergio Ramos (que está haciendo hoy un partidazo memorable) acaba de superar a Paul Scholes para convertirse en el jugador con más tarjetas (37) en TODA la historia de la UEFA Champions League. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 6 березня 2018 р.

Рамос обійшов Пола Скоулза за цим показником і тепер є одноосібним рекордсменом турніру.

Раніше була інформація, що в цій грі Кріштіану Роналду повторив унікальне досягнення.