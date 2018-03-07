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179 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 00:19
Капітан Реала став рекордсменом Ліги чемпіонів
|Серхіо Рамос
Капітан Реала Серхіо Рамос став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю отриманих карток.
Гірчичник, отриманий ним в матчі-відповіді 1/8 фіналу проти ПСЖ, став 37-м (враховуючи жовті і червоні картки).
RÉCORD HISTÓRICO - Sergio Ramos (que está haciendo hoy un partidazo memorable) acaba de superar a Paul Scholes para convertirse en el jugador con más tarjetas (37) en TODA la historia de la UEFA Champions League.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 6 березня 2018 р.
Рамос обійшов Пола Скоулза за цим показником і тепер є одноосібним рекордсменом турніру.
Раніше була інформація, що в цій грі Кріштіану Роналду повторив унікальне досягнення.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій