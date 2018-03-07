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189 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 14:18
Суми можуть переїхати в Київську область
ПФК Суми може перебратися в село Щасливе.
Про це розповів спортивний директор клубу Іраклій Кварацхелія.
"Чутки не ходять просто так. Диму без вогню не буває. Так як міська влада Сум ніяк не допомагає і не сприяє розвитку і нормальному функціонуванню місцевого клубу, то скажу відверто, ми замислюємося поміняти місце дислокації", - сказав він.
"Звичайно, це рішення не може датися легко. В першу чергу через уболівальників клубу, які ходять на стадіон вболівати за команду. Але якщо найближчим часом ситуація не зміниться в кращу сторону, то ми будемо змушені вже всерйоз задуматися про переїзд", - зазначив Кварацхелія.
Нагадаємо, в Щасливому команда проходила підготовку до сезону.
Раніше повідомлялося, що ПФК Суми підписав досвідченого голкіпера.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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