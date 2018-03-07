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07.03.2018  14:18

Суми можуть переїхати в Київську область

 

ПФК Суми може перебратися в село Щасливе.

Про це розповів спортивний директор клубу Іраклій Кварацхелія.

"Чутки не ходять просто так. Диму без вогню не буває. Так як міська влада Сум ніяк не допомагає і не сприяє розвитку і нормальному функціонуванню місцевого клубу, то скажу відверто, ми замислюємося поміняти місце дислокації", - сказав він.

"Звичайно, це рішення не може датися легко. В першу чергу через уболівальників клубу, які ходять на стадіон вболівати за команду. Але якщо найближчим часом ситуація не зміниться в кращу сторону, то ми будемо змушені вже всерйоз задуматися про переїзд", - зазначив Кварацхелія.

Нагадаємо, в Щасливому команда проходила підготовку до сезону.

Раніше повідомлялося, що ПФК Суми підписав досвідченого голкіпера.





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