Суми можуть переїхати в Київську область

ПФК Суми може перебратися в село Щасливе.

Про це розповів спортивний директор клубу Іраклій Кварацхелія.

"Чутки не ходять просто так. Диму без вогню не буває. Так як міська влада Сум ніяк не допомагає і не сприяє розвитку і нормальному функціонуванню місцевого клубу, то скажу відверто, ми замислюємося поміняти місце дислокації", - сказав він.

"Звичайно, це рішення не може датися легко. В першу чергу через уболівальників клубу, які ходять на стадіон вболівати за команду. Але якщо найближчим часом ситуація не зміниться в кращу сторону, то ми будемо змушені вже всерйоз задуматися про переїзд", - зазначив Кварацхелія.

Нагадаємо, в Щасливому команда проходила підготовку до сезону.

Раніше повідомлялося, що ПФК Суми підписав досвідченого голкіпера.