Екс-захисник Чорноморця намагається працевлаштуватися у Десні

Десна продовжує підготовку до другої частини сезону в Туреччині.

На перегляд в чернігівський клуб прибули декілька потенційних новачків. Серед тих, хто намагається довести Олександру Рябоконю свою профпридатність є колишній захисник Чорноморця Гіоргі Гадрані, який 2017 рік закінчував у складі "Динамо" з Тбілісі.

Крім нього є ще один грузинський легіонер - Отар Квернадзе. Попереднім клубом 24-річного форварда була Чіхура.

Зазначимо, що обидва футболісти перебувають у статусі вільних агентів, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що Десна підсилилася екс-хавбеком Динамо.