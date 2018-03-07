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56 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 14:47
Екс-захисник Чорноморця намагається працевлаштуватися у Десні
Десна продовжує підготовку до другої частини сезону в Туреччині.
На перегляд в чернігівський клуб прибули декілька потенційних новачків. Серед тих, хто намагається довести Олександру Рябоконю свою профпридатність є колишній захисник Чорноморця Гіоргі Гадрані, який 2017 рік закінчував у складі "Динамо" з Тбілісі.
Крім нього є ще один грузинський легіонер - Отар Квернадзе. Попереднім клубом 24-річного форварда була Чіхура.
Зазначимо, що обидва футболісти перебувають у статусі вільних агентів, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що Десна підсилилася екс-хавбеком Динамо.
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