СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 15:16
Найкращий бомбардир Ворскли не зіграє проти Шахтаря
|Юрій Коломоєць
Нападник Ворскли Юрій Коломоєць пропустить матч 23 туру УПЛ проти Шахтаря.
Форвард ще навіть не повернувся до тренувань після травми.
Коломоєць отримав пошкодження в матчі 22 туру УПЛ проти Чорноморця, який завершився перемогою Ворскли, пише Sport Arena.
Раніше була інформація, що гру проти гірників також може пропустити Олександр Чижов.
Також повідомлялося, що на матчі Ворскла - Шахтар працюватиме Дердо.
Читай також
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
21.02.2018
Футбол
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій