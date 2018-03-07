Найкращий бомбардир Ворскли не зіграє проти Шахтаря

Юрій Коломоєць

Нападник Ворскли Юрій Коломоєць пропустить матч 23 туру УПЛ проти Шахтаря.

Форвард ще навіть не повернувся до тренувань після травми.

Коломоєць отримав пошкодження в матчі 22 туру УПЛ проти Чорноморця, який завершився перемогою Ворскли, пише Sport Arena.

Раніше була інформація, що гру проти гірників також може пропустити Олександр Чижов.

Також повідомлялося, що на матчі Ворскла - Шахтар працюватиме Дердо.