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81 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 15:34
УПЛ визначила найкращого тренера 22-го туру
|Олександр Бабич
Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич визнаний найкращим тренером 22-го туру прем'єр-ліги за версією всеукраїнського об'єднання футбольних тренерів.
Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу аналізує підсумки чергового туру Української Прем’єр-Лігиhttps://t.co/WgBWi0hYuw pic.twitter.com/UI5CNBoR1c— UPL (Ukraine) (@upl_official) 7 березня 2018 р.
Українських фахівець отримав середню оцінку 4,6 за такими показниками: номінальний результат команди - 5, труднощі в побудові та управлінні підопічними - 4, майстерність в роботі з кадрами - 5, тренерська майстерність - 5, накопичувальний критерій - 4.
Як відомо, у 22-му турі Маріуполь під керівництвом Бабича обіграв Олімпік і гарантував місце в топ-6.
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