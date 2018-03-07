УПЛ визначила найкращого тренера 22-го туру

Олександр Бабич

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич визнаний найкращим тренером 22-го туру прем'єр-ліги за версією всеукраїнського об'єднання футбольних тренерів.

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу аналізує підсумки чергового туру Української Прем’єр-Лігиhttps://t.co/WgBWi0hYuw pic.twitter.com/UI5CNBoR1c — UPL (Ukraine) (@upl_official) 7 березня 2018 р.

Українських фахівець отримав середню оцінку 4,6 за такими показниками: номінальний результат команди - 5, труднощі в побудові та управлінні підопічними - 4, майстерність в роботі з кадрами - 5, тренерська майстерність - 5, накопичувальний критерій - 4.

Як відомо, у 22-му турі Маріуполь під керівництвом Бабича обіграв Олімпік і гарантував місце в топ-6.