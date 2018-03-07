Захисник Вереса не зможе зіграти проти Динамо

Павло Лук'янчук

Захисник Вереса Павло Лук'янчук, права на якого належать Динамо, не зможе зіграти в матчі 23-го туру УПЛ проти київського клубу.

В орендній угоді передбачений пункт, який забороняє використовувати гравця в матчах проти Динамо, пише Sport Arena.

Як відомо, матч Динамо - Верес відбудеться 11 березня.

Раніше повідомлялося, що Верес розірвав контракт із основним нападником.