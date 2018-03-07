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62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 15:51
Захисник Вереса не зможе зіграти проти Динамо
|Павло Лук'янчук
Захисник Вереса Павло Лук'янчук, права на якого належать Динамо, не зможе зіграти в матчі 23-го туру УПЛ проти київського клубу.
В орендній угоді передбачений пункт, який забороняє використовувати гравця в матчах проти Динамо, пише Sport Arena.
Як відомо, матч Динамо - Верес відбудеться 11 березня.
Раніше повідомлялося, що Верес розірвав контракт із основним нападником.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій