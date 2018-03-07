ФФУ назвала точну дату спарингу з Саудівською Аравією

Федерація футболу України затвердила дату проведення товариського матчу Україна - Саудівська Аравія.

Зустріч відбудеться 23 березня на муніципальному стадіоні в Марбельї, пише ФФУ.

З Японією національна команда проведе спаринг 27 березня.

Як відомо, Андрій Шевченко поки викликав до збірної лише 6 легіонерів.

Також була інформація, що збірна України зіграє контрольний матч зі збірною Італії.