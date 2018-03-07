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111 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 16:09
ФФУ назвала точну дату спарингу з Саудівською Аравією
Федерація футболу України затвердила дату проведення товариського матчу Україна - Саудівська Аравія.
Зустріч відбудеться 23 березня на муніципальному стадіоні в Марбельї, пише ФФУ.
З Японією національна команда проведе спаринг 27 березня.
Як відомо, Андрій Шевченко поки викликав до збірної лише 6 легіонерів.
Також була інформація, що збірна України зіграє контрольний матч зі збірною Італії.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій