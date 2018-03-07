Півзахисник розповів, як втрата Ярмоленка вплинула на гру Динамо

Віктор Циганков

Віктора Циганкова не варто порівнювати з Андрієм Ярмоленком.

Про це заявив сам півзахисник столичного Динамо.

"Порівняння з Ярмоленком? Я вважаю їх недоречними. Андрій вже багато років грає на високому рівні, я поки тільки починаю свій шлях. Нас рано порівнювати", - сказав він.

"Ярмоленко був ключовою фігурою в Динамо, гра в основному йшла через нього. Коли він пішов, навантаження на лівий і правий фланг розподілилися більш рівномірно", - зазначив гравець.

"Без Андрія доводиться більше працювати, його відхід допоміг нашій з Дерлісом працездатності", - цитує Циганкова Sport.ua.

Раніше повідомлялося, що Циганкова визнано найкращим гравцем Динамо в лютому.