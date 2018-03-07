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304 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 16:42
Півзахисник розповів, як втрата Ярмоленка вплинула на гру Динамо
|Віктор Циганков
Віктора Циганкова не варто порівнювати з Андрієм Ярмоленком.
Про це заявив сам півзахисник столичного Динамо.
"Порівняння з Ярмоленком? Я вважаю їх недоречними. Андрій вже багато років грає на високому рівні, я поки тільки починаю свій шлях. Нас рано порівнювати", - сказав він.
"Ярмоленко був ключовою фігурою в Динамо, гра в основному йшла через нього. Коли він пішов, навантаження на лівий і правий фланг розподілилися більш рівномірно", - зазначив гравець.
"Без Андрія доводиться більше працювати, його відхід допоміг нашій з Дерлісом працездатності", - цитує Циганкова Sport.ua.
Раніше повідомлялося, що Циганкова визнано найкращим гравцем Динамо в лютому.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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