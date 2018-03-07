Ювентус та Манчестер Сіті вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
7 березня відбулися два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Так, Манчестер Сіті разом із українцем Олександром Зінченком програв Базелю 1:2, проте завдяки розгромній перемозі на виїзді 4:0 пройшов далі.
При цьому українець Олександр Зінченко, для якого цей матч став дебютним у Сіті в Лізі чемпіонів, провів на полі 90 хвилин.
В іншому матчі Ювентус здобув вольову перемогу над Тоттенгемом 2:1.
Ліга чемпіонів-2017/18
1/8 фіналу
Матчі-відповіді
7 березня
Манчестер Сіті - Базель - 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 8 Габріель Хесус, 1:1 - 17 Ель-Юннусі, 1:2 - 72 Ланг.
Перший матч - 4:0
FULL-TIME | 🔵 1-2 🔴 (5-2) #cityvfcb #mancity— Manchester City (@ManCity) 7 березня 2018 р.
A loss on the night, but a convincing scoreline in the tie overall sees us progress through the last 16 in the @championsleague for the second time! Quarter finals incoming! 👏🏻 pic.twitter.com/YG4m3NGBKD
Тоттенгем - Ювентус - 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Сон Хин Мін, 1:1 - 64 Ігуаїн, 1:2 - 67 Дібала.
Перший матч - 2:2
64' ⚽️ @G_Higuain— JuventusFC (@juventusfc) 7 березня 2018 р.
67' ⚽️ @PauDybala_JR
Niente male questi tre minuti, che ne dite? 😍#TOTJuve #UCL #TOGETHER pic.twitter.com/G75FmeSfhF
Цікаво, що на перший матч протистояння Ман Сіті та Базеля, який відбувся 13 лютого, Зінченко навіть не потрапив у заявку.
Раніше стало відомо, що в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пробилися Реал та Ліверпуль.
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