Ювентус та Манчестер Сіті вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

7 березня відбулися два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Так, Манчестер Сіті разом із українцем Олександром Зінченком програв Базелю 1:2, проте завдяки розгромній перемозі на виїзді 4:0 пройшов далі.

При цьому українець Олександр Зінченко, для якого цей матч став дебютним у Сіті в Лізі чемпіонів, провів на полі 90 хвилин.

В іншому матчі Ювентус здобув вольову перемогу над Тоттенгемом 2:1.

Ліга чемпіонів-2017/18

1/8 фіналу

Матчі-відповіді

7 березня

Манчестер Сіті - Базель - 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Габріель Хесус, 1:1 - 17 Ель-Юннусі, 1:2 - 72 Ланг.

Перший матч - 4:0

FULL-TIME | 🔵 1-2 🔴 (5-2) #cityvfcb #mancity



A loss on the night, but a convincing scoreline in the tie overall sees us progress through the last 16 in the @championsleague for the second time! Quarter finals incoming! 👏🏻 pic.twitter.com/YG4m3NGBKD