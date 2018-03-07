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07.03.2018  23:33

Ювентус та Манчестер Сіті вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів


7 березня відбулися два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Так, Манчестер Сіті разом із українцем Олександром Зінченком програв Базелю 1:2, проте завдяки розгромній перемозі на виїзді 4:0 пройшов далі. 

При цьому українець Олександр Зінченко, для якого цей матч став дебютним у Сіті в Лізі чемпіонів, провів на полі 90 хвилин.

В іншому матчі Ювентус здобув вольову перемогу над Тоттенгемом 2:1.

Ліга чемпіонів-2017/18

1/8 фіналу

Матчі-відповіді

7 березня

Манчестер Сіті - Базель - 1:2 (1:1) 

Голи: 1:0 - 8 Габріель Хесус, 1:1 - 17 Ель-Юннусі, 1:2 - 72 Ланг. 

Перший матч - 4:0

Тоттенгем - Ювентус - 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Сон Хин Мін, 1:1 - 64 Ігуаїн, 1:2 - 67 Дібала.  

Перший матч - 2:2

Цікаво, що на перший матч протистояння Ман Сіті та Базеля, який відбувся 13 лютого, Зінченко навіть не потрапив у заявку.

Раніше стало відомо, що в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пробилися Реал та Ліверпуль.





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