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270 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 21:23
Шевченка точно не буде: тренер Динамо пожартував щодо складу на матч із Лаціо
|Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич із гумором відповів на питання журналістів щодо складу на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Лаціо.
За його словами, він поки не визначився із тими футболістами, які вийдуть на Стадіо Олімпіко 8 березня.
"Якщо чесно, я сам ще не знаю. Шевченка точно не буде (посміхається). Якщо серйозно, то в атаці грає вся команда. Сподіваюся, вперед буде виходити більше гравців, ніж це було з АЕКом", - відповів Хацкевич, коли його на прес-конференції запитали, хто із нападників зіграє проти Лаціо.
Нагадаємо, на гру проти Лаціо Хацкевич взяв 21 футболіста, 3 із них - форварди.
Раніше стало відомо, що двоє основних захисників Лаціо не зіграють проти Динамо у Римі.
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