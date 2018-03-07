Шевченка точно не буде: тренер Динамо пожартував щодо складу на матч із Лаціо

Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич із гумором відповів на питання журналістів щодо складу на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Лаціо.

За його словами, він поки не визначився із тими футболістами, які вийдуть на Стадіо Олімпіко 8 березня.

"Якщо чесно, я сам ще не знаю. Шевченка точно не буде (посміхається). Якщо серйозно, то в атаці грає вся команда. Сподіваюся, вперед буде виходити більше гравців, ніж це було з АЕКом", - відповів Хацкевич, коли його на прес-конференції запитали, хто із нападників зіграє проти Лаціо.

Нагадаємо, на гру проти Лаціо Хацкевич взяв 21 футболіста, 3 із них - форварди.

Раніше стало відомо, що двоє основних захисників Лаціо не зіграють проти Динамо у Римі.