У Динамо назвалу команду, з якою можна порівняти Лаціо

Віталій Буяльський/dynamo.kiev.ua

Італійський Лаціо схожий на швейцарський Янг Бойз, з яким Динамо зіграло 4 матчі у нинішньому сезоні.

Про це на прес-конференції перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня розповів півзахисник киян Віталій Буяльський.

"Італійці організовано грають в обороні, захист хороша, немає вільних зон. Добре вибігають в атаки, хороші нападники. У швейцарців теж був форвард швидкий. Наше завдання організовано зіграти в обороні і по можливості вибігати в контратаки", - заявив Буяльський.

"Лаціо зараз на ходу і добре грає в чемпіонаті. І результат у них є, крім останнього матчу, коли вони пропустили на останній хвилині. Команда дуже збалансована, компактно грає в обороні. Всі футболісти досвідчені. Тому гра буде дуже цікава", - цитує футболіста dynamo.kiev.ua.