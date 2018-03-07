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07.03.2018  22:45

Президент Прем'єр-ліги не братиме участі у виборах - ЗМІ

 Володимир Генінсон/ФФУ

Стало відомо, що чинний президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон не братиме участі у виборах 6 квітня 2018 року

Про це повідомляє football.ua.

Генінсон займає свою посаду з лютого 2016 року.

Серед фахівців, які можуть зайняти посаду президента ліги, значиться швейцарський юрист Томас Грімм, який раніше очолював швейцарську футбольну лігу.

Також можливим кандидатом джерела називають англійця Джо Палмера, керівника клубу першої англійської ліги ФК Вімблдон, який в минулому обіймав посаду директора зі стратегії ФК Шахтар.

Нагадаємо, що Генінсон пояснив, чому не дотримав публічного слова, яке дав у день обрання його президентом УПЛ.





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