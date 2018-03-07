Стало відомо про цікавий рекорд у матчі Ман Сіті - Базель

Філ Фоден перед матчем Ліги чемпіонів/MC FC Twitter

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Базель відбулася історична подія.

У складі команди Пепа Гвардіоли на полі з'явився 17-річний півзахисник Філ Фоден, який став наймолодшим англійцем у матчах плей-офф Ліги чемпіонів.

Також Фоден виявився наймолодшим гравцем в історії виступів Ман Сіті у плей-офф ЛЧ.

На момент гри Ман Сіті - Базель Фодену було 17 років та 283 дні.

Нагадаємо, що 7 березня свій дебютний поєдинок у складі Ман Сіті в Лізі чемпіонів провів українець Олександр Зінченко.