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434 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 22:59
Стало відомо про цікавий рекорд у матчі Ман Сіті - Базель
|Філ Фоден перед матчем Ліги чемпіонів/MC FC Twitter
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Базель відбулася історична подія.
У складі команди Пепа Гвардіоли на полі з'явився 17-річний півзахисник Філ Фоден, який став наймолодшим англійцем у матчах плей-офф Ліги чемпіонів.
Також Фоден виявився наймолодшим гравцем в історії виступів Ман Сіті у плей-офф ЛЧ.
На момент гри Ман Сіті - Базель Фодену було 17 років та 283 дні.
Нагадаємо, що 7 березня свій дебютний поєдинок у складі Ман Сіті в Лізі чемпіонів провів українець Олександр Зінченко.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій