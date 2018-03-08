Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
204 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
08.03.2018  00:25

У Ювентусі розповіли, за рахунок чого пройшли Тоттенгем у Лізі чемпіонів

 

У перерві матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів гравці Ювентуса відверто поговорили та забили у другому таймі два важливих голи.

Про це розповів захисник Юве Джорджіо К'єлліні. 

"У перерві ми сказали один одному, що маємо залишатися на полі спокійними - незважаючи на те, що програємо 0:1 - і тоді шанси прийдуть самі. Тоттенгем показав себе сильною командою, проте їм забракло зовсім мало, щоб перемогти. Напевно - це досвід. Декілька років тому ми вже переживали це, проте протягом наступних сезонів двічі виходили у фінал Ліги чемпіонів", - цитує захисника Юве офіційний сайт УЄФА. 

Нагадаємо, що після першого тайму Ювентус програвав Тоттенгему 0:1, проте на 64-й та 67-й хвилинах Гонсало Ігуаїн та Пауло Дібала вразили ворота суперника. 

Таким чином, визначилося вже 4 клуби, які зіграють в 1/4 фіналу ЛЧ: крім Ювентуса та Манчестер Сіті це Реал та Ліверпуль





Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:25
Футбол. У Ювентусі розповіли, за рахунок чого пройшли Тоттенгем у Лізі чемпіонів
07.03.2018
23:58
Футбол. Гвардіола: У другому таймі ми забули про атаки та й навіть не грали у пас
23:33
Футбол. Ювентус та Манчестер Сіті вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
23:22
Фігурне катання. Екс-українець розповів, на чому заробляє керівництво Федерації в Україні
22:59
Футбол. Стало відомо про цікавий рекорд у матчі Ман Сіті - Базель
22:45
Футбол. Президент Прем'єр-ліги не братиме участі у виборах - ЗМІ
22:25
Біатлон. Норвезький біатлоніст сфотографувався у футболці з Путіним. ФОТО
21:59
Футбол. У Динамо назвалу команду, з якою можна порівняти Лаціо
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!