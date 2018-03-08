У Ювентусі розповіли, за рахунок чого пройшли Тоттенгем у Лізі чемпіонів
У перерві матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів гравці Ювентуса відверто поговорили та забили у другому таймі два важливих голи.
Про це розповів захисник Юве Джорджіо К'єлліні.
"У перерві ми сказали один одному, що маємо залишатися на полі спокійними - незважаючи на те, що програємо 0:1 - і тоді шанси прийдуть самі. Тоттенгем показав себе сильною командою, проте їм забракло зовсім мало, щоб перемогти. Напевно - це досвід. Декілька років тому ми вже переживали це, проте протягом наступних сезонів двічі виходили у фінал Ліги чемпіонів", - цитує захисника Юве офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, що після першого тайму Ювентус програвав Тоттенгему 0:1, проте на 64-й та 67-й хвилинах Гонсало Ігуаїн та Пауло Дібала вразили ворота суперника.
Таким чином, визначилося вже 4 клуби, які зіграють в 1/4 фіналу ЛЧ: крім Ювентуса та Манчестер Сіті це Реал та Ліверпуль.
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