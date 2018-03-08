Екс-гравець збірної України: Було б добре, якби Зінченко зіграв саме за молодіжку
|Олександр Зінченко
Олександру Зінченку у березневу міжнародну паузу краще зіграти за молодіжну збірну у рамках кваліфікації до Євро-2019.
Таку думку висловив колишній гравець Динамо та збірної України Сергій Коновалов.
"В інтересах команди, звичайно, Зінченко потрібно б зіграти за молодіжку, яка буде проводити офіційний поєдинок, причому в Англії, де у нього напевно вже є свої шанувальники", - вважає Коновалов.
"Для команди Олександра Головка це буде якщо не вирішальний, то ключовий матч у відборі на Євро, і такий футболіст, як Зінченко, міг би допомогти молодіжній збірній домогтися позитивного результату", - цитує екс-футболіста zbirna.com.
Додамо, що матч Англія - Україна заплановано на 27 березня у Шеффілді. До цього 19 березня підопічні Олександра Головка зіграють спаринг із Словенією.
Нагадаємо, 7 березня Зінченко став наймолодшим українцем у плей-офф Ліги чемпіонів.
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