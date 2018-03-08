Витримати перші 20 хвилин: колишній футболіст пояснив, як Динамо слід грати з Лаціо
У Римі проти Лаціо в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо варто готуватися до стартового штурму господарів.
Таку думку висловив колишній гравець Динамо та збірної України Сергій Коновалов.
"Для Динамо, головне, витримати натиск в перші 20 хвилин. Потім буде трохи легше. Але в той же час потрібно дати зрозуміти супернику, що гості приїхали в Рим не тільки оборонятися", - вважає футболіст, який виступав на межі 1990-х та 2000-х.
"Навряд чи динамівці зможуть диктувати свої умови супернику, а ось втекти в контратаку, цілком реально, тим більше що в цьому компоненті гри дещо у біло-синіх виходить", - цитує Коновалова zbirna.com.
Раніше Коновалов заявив, що для Динамо гра у Римі стане справжнім випробуванням.
Також повідомлялося, що букмекери не вірять в успіх Динамо у Римі.
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