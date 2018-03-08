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08.03.2018  15:27

Стало відомо про цікавий факт для Динамо та Шахтаря у плей-офф єврокубків

 Стадіо Олімпіко об'єднав двох антагоністів в українському футболі

Донецький Шахтар та київське Динамо вперше в історії зіграють в одному місті на стадії плей-офф єврокубкових турнірів. 

Об'єднало двох принципових суперників Вічне місто - Рим. 

Так, 8 березня Динамо зустрінеться у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи із Лаціо, а вже 6 днів Шахтар зіграє із Ромою матч-відповідь 1/8 фіналу у Лізі чемпіонів. 

Цікаво і те, що обидві зустрічі відбудуться не тільки в одному місті, а й на одному стадіоні. 

До цього в одному турнірі - Лізі Європи - грали Динамо та Дніпро - у сезоні-2014/15, але тоді спільним була лише країна та й грали команди в Італії на різних стадіях плей-офф. Спочатку Динамо зустрілося із Фіорентиною у чвертьфіналі, а згодом Дніпро приїхав у гості до Наполі, пише СпортАрена

Раніше повідомлялося, Олександр Зінченко у матчі Мас Сіті - Базель став наймолодшим українцем на стадії плей-офф Ліги чемпіонів.





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