Стало відомо про цікавий факт для Динамо та Шахтаря у плей-офф єврокубків

Стадіо Олімпіко об'єднав двох антагоністів в українському футболі

Донецький Шахтар та київське Динамо вперше в історії зіграють в одному місті на стадії плей-офф єврокубкових турнірів.

Об'єднало двох принципових суперників Вічне місто - Рим.

Так, 8 березня Динамо зустрінеться у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи із Лаціо, а вже 6 днів Шахтар зіграє із Ромою матч-відповідь 1/8 фіналу у Лізі чемпіонів.

Цікаво і те, що обидві зустрічі відбудуться не тільки в одному місті, а й на одному стадіоні.

До цього в одному турнірі - Лізі Європи - грали Динамо та Дніпро - у сезоні-2014/15, але тоді спільним була лише країна та й грали команди в Італії на різних стадіях плей-офф. Спочатку Динамо зустрілося із Фіорентиною у чвертьфіналі, а згодом Дніпро приїхав у гості до Наполі, пише СпортАрена.

Раніше повідомлялося, Олександр Зінченко у матчі Мас Сіті - Базель став наймолодшим українцем на стадії плей-офф Ліги чемпіонів.