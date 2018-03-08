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08.03.2018  16:08

Легендарний динамівець: У Лаціо теж є проблеми

 Тренерський штаб Динамо напевно вивчив усі слабкі сторони Лаціо

У Лаціо є проблемні моменти в грі і напевно тренерський штаб Динамо знає про них.

Таку думку висловив легендарний півзахисник Динамо 1980-х Олександр Заваров. 

"Італійський футбол за своїм змістом технічний, швидкісний, місцеві команди відрізняються непоступливістю. До того ж, як правило, представники Серії А добре укомплектовані гравцями пристойного рівня майстерності. В даний час італійський чемпіонат набрав обертів, команди перебувають в ігровому тонусі", - вважає Заваров.

"Проте, є і проблеми, зокрема і у Лаціо, який програв два матчі поспіль - в Кубку і чемпіонаті. Напевно Олександр Хацкевич і його тренерський штаб добре вивчили суперника і знають слабкі місця. Тож, думаю, сьогоднішня гра буде безкомпромісною, жорсткою. Як правило, такі поєдинки не відрізняються видовищністю", - цитує Заварова footboom.

Раніше ще один екс-динамівець розповів, як треба грати Динамо проти Лаціо у Римі.

Також повідомлялося, що букмекери не вірять в успіх Динамо у Римі.





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