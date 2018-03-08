Екс-тренер збірної України: В УПЛ усе вирішує матеріальне становище

Михайло Фоменко

У чемпіонаті України рівень команди пропорційний рівню її фінансової забезпеченості.

Так вважає колишній наставник національної збірної Михайло Фоменко.

"Особисто для мене в цьому чемпіонаті якихось сюрпризів немає. За великим рахунком, усе передбачувано. У кого є гроші, той грає і показує хороші результати. У кого грошей немає, той внизу турнірної таблиці. У чемпіонаті України все вирішує матеріальне становище клубів", - сказав фахівець.

"У Шахтаря хороші шанси, але думаю, що і Динамо ще рано скидати з рахунків. Принаймні, за тими турнірними розкладами, що ми маємо, усе в руках киян. Усе буде залежати від рівня гри", - переконаний тренер.

"У протистоянні Шахтаря і Динамо ще вся боротьба попереду. Не можна сказати, що і за бронзу боротимуться тільки Ворскла і Зоря. Я не списую з рахунків Маріуполь та Верес. Тому в першій шістці чемпіонату інтриги вистачає", - цитує Фоменка Террикон.

Нагадаємо, що Фоменко звинуватив Платіні у непотраплянні збірної України на ЧС-2014.