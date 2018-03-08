Арсенал переміг Мілан, Атлетико здолав Локомотив. Інші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
8 березня відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
Окрім пари Лаціо - Динамо (22:05), зустрілися й інші суперники.
Центральним матчем дня став поєдинок Мілана з лондонським Арсеналом. Атлетико Мадрид зустрівся з московським Локомотивом, а Боруссія Андрія Ярмоленка помірялася силами з Ред Буллом. Українець на поле не вийшов - він травмований.
Ліга Європи
1/8 фіналу
8 березня
Атлетико – Локомотив 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 22 Сауль, 2:0 – 47 Дієго Коста, 3:0 – 90 Коке.
ЦСКА – Ліон 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 68 Марсело.
Боруссія Д – Ред Булл 1:2 (0:0, 1:2)
Голи: 0:1 – 49, пенальті Беріша, 0:2 – 56 Беріша, 1:2 – 62 Шюррле.
Мілан – Арсенал 0:2 (0:2, 0:0)
Голи: 0:1 – 15 Мхітарян, 0:2 – 45 Ремзі.
Спортинг – Вікторія Пльзень 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 45 Монтеро, 2:0 – 49 Монтеро.
Марсель – Атлетик 3:1 (2:1, 1:0)
Голи: 1:0 – 1 Окампос, 2:0 – 14 Пайет, 2:1 – 45, пенальті Адуріс, 3:1 – 57 Окампос.
РБ Лейпциг – Зеніт 2:1 (0:0, 2:1)
Голи: 1:0 – 56 Брума, 2:0 – 77 Вернер, 2:1 – 86 Крішито.
Лаціо - Динамо 2:2
Голи: 0:1 – 52 Циганков, 1:1 – 54 Іммобіле, 2:1 – 62 Феліпе Андерсон, 2:2 – 79 Мораєс.
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