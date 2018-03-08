Динамо зіграло внічию з Лаціо в 1/8 фіналу Ліги Європи, забивши на виїзді два шедеври. ВІДЕО





Київське Динамо розписало мирову з римським Лаціо на його полі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Після безгольового першого тайму, у якому Динамо мало непоганий вигляд, друга половина стала більш насиченою. Спочатку Циганков відкрив рахунок ударом п'ятою, однак Лаціо швидко відігрався і навіть вийшов уперед. Утім, згодом Жуніор Мораєс, який замінив Миколу Шапаренка, шикарним ударом з розвороту встановив паритет - 2:2.

Ліга Європи

1/8 фіналу

Перший матч

8 березня

Лаціо - Динамо 2:2 (0:0, 2:2)

Голи: 0:1 – 52 Циганков, 1:1 – 54 Іммобіле, 2:1 – 62 Феліпе Андерсон, 2:2 – 79 Мораєс.

Лаціо – Стракоша, де Врей, Раду, Лукаку, Воллес (Нані, 85), Феліпе Андерсон, Мурджиа (Пароло, 74), Лейва, Мілінкович-Савич, Баста (Габаррон, 74), Іммобіле.

Динамо – Бойко, Кадар, Бурда, Піварич, Морозюк, Шапаренко (Мораєс, 67), Буяльський, Гармаш, Циганков, Кендзера, Бєсєдін.

Попередження: Піварич (36), Мурджіа (63), Кадар (69), Гармаш (70), Мілінкович-Савич (71), Лукаку (81).

Вилучення: Гармаш (90)

Гол Циганкова:

Гол Мораєса:

Хацкевич: Усі ми раді, що перебуваємо за тисячі кілометрів від наших улюблених жінок.

Нагадаємо, що капітан Лаціо не потрапив у заявку на матч проти Динамо.