Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
308 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
08.03.2018  21:35

У Римі вжили безпрецедентні заходи безпеки щодо фанатів Динамо

 Стадіо Олімпіко

У Римі перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи між Лаціо та Динамо поліція та місцева влада вжила серйозні заходи безпеки. 

Так, усіх, хто прибув до столиці Італії підтримати киян, поліція зустріла на точці збору (місце, в якому фанати завчасно домовлялися зустрітися), посадила в автобус та відправила одразу на Стадіо Олімпіко. 

За словами одного із вболівальників, важко пригадати, коли правоохоронні органи вдавалися до таких дій. 

Також стало відомо, що близько 40 фанатів Динамо прилетіли до Рима безпосередньо під матч і наразі вирішується питання про надання їм можливості придбати квитки на гру. 

Зазначимо, що на сектор, де розміщуватимуться кияни, квитки продаються за 25 євро. Для прикладу - на матч АЕК - Динамо на стадії 1/16 фіналу ЛЄ можна було потрапити за 15 євро. 

Нагадаємо, матч Лаціо - Динамо розпочнеться о 22:00. 

Раніше повідомлялося, що букмекери не вірять в успіх Динамо у Римі.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
00:00
Футбол. Динамо зіграло внічию з Лаціо в 1/8 фіналу Ліги Європи, забивши на виїзді два шедеври. ВІДЕО
08.03.2018
23:55
Футбол. Арсенал переміг Мілан, Атлетико здолав Локомотив. Інші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
23:34
Біатлон. Стало відомо, хто побіжить жіночий спринт у складі збірної України в Контіолахті
22:59
Футбол. Барселона найближчим часом підпише півзахисника Греміо
22:45
Футбол. Гендиректор Чорноморця: 11 місце в УПЛ - тимчасове, підйом неминучий
22:21
Футбол. Сауль гарматним ударом прикрасив матч Атлетико - Локомотив в 1/8 фіналу Ліги Європи. ВІДЕО
21:52
Футбол. Новачок Шахтаря: Мені подобається стиль футболу, який демонструють гірники
21:35
Футбол. У Римі вжили безпрецедентні заходи безпеки щодо фанатів Динамо
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!