У Римі вжили безпрецедентні заходи безпеки щодо фанатів Динамо

Стадіо Олімпіко

У Римі перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи між Лаціо та Динамо поліція та місцева влада вжила серйозні заходи безпеки.

Так, усіх, хто прибув до столиці Італії підтримати киян, поліція зустріла на точці збору (місце, в якому фанати завчасно домовлялися зустрітися), посадила в автобус та відправила одразу на Стадіо Олімпіко.

За словами одного із вболівальників, важко пригадати, коли правоохоронні органи вдавалися до таких дій.

Також стало відомо, що близько 40 фанатів Динамо прилетіли до Рима безпосередньо під матч і наразі вирішується питання про надання їм можливості придбати квитки на гру.

Зазначимо, що на сектор, де розміщуватимуться кияни, квитки продаються за 25 євро. Для прикладу - на матч АЕК - Динамо на стадії 1/16 фіналу ЛЄ можна було потрапити за 15 євро.

Нагадаємо, матч Лаціо - Динамо розпочнеться о 22:00.

Раніше повідомлялося, що букмекери не вірять в успіх Динамо у Римі.