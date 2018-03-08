Новачок Шахтаря: Мені подобається стиль футболу, який демонструють гірники
|Оларенваджу Кайоде / ФК Шахтар
Новоспечений нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде, який приєднався до клубу на правах оренди з Манчестер Сіті, хоче якомога скоріше розпочати роботу.
Про це він повідомив, як тільки прилетів до України.
"З року в рік я все більше чув про Шахтар і стежив за ним. Гірники постійно виступають у Лізі чемпіонів, мені подобається стиль футболу, який вони демонструють. Це один із топ-клубів. Сьогодні в Європі будь-хто знає Шахтар, тому я радий бути частиною команди", - запевнив нігерієць.
"Останнім часом я мало грав в Іспанії, переживав складний момент у кар'єрі. Радився з сім'єю, і дружина підтримала моє рішення приєднатися до Шахтаря. Думаю, що це вірний вибір. Чекаю не дочекаюся тренувань і дебюту", - сказав Кайоде в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що Бернард відмовився продовжувати контракт з Шахтарем.
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