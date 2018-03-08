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317 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.03.2018 22:21
Сауль гарматним ударом прикрасив матч Атлетико - Локомотив в 1/8 фіналу Ліги Європи. ВІДЕО
|Сауль Ньїгес
Півзахисник Атлетико Сауль Ньїгес забив потужним ударом з дальньої відстані в матчі 1/8 фіналу ЛЄ проти Локомотива.
Гол хавбека матрацників став першим у зустрічі.
Загалом Атлетико розбив Локомотив з рахунком 3:0.
Saul 1-0 #UEL #ATLLOM pic.twitter.com/VoWDN00EeQ— GOLAZO ⚽️ (@VideosGoal) 8 марта 2018 г.
Нагадаємо, що київське Динамо грає проти Лаціо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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