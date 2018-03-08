Сауль гарматним ударом прикрасив матч Атлетико - Локомотив в 1/8 фіналу Ліги Європи. ВІДЕО

Сауль Ньїгес

Півзахисник Атлетико Сауль Ньїгес забив потужним ударом з дальньої відстані в матчі 1/8 фіналу ЛЄ проти Локомотива.

Гол хавбека матрацників став першим у зустрічі.

Загалом Атлетико розбив Локомотив з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що київське Динамо грає проти Лаціо.