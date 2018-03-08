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08.03.2018  22:45

Гендиректор Чорноморця: 11 місце в УПЛ - тимчасове, підйом неминучий

Анатолій Місюра

Одеський Чорноморець найближчим часом підніматиметься по східцях турнірної таблиці.

У цьому переконаний генеральний директор клубу Анатолій Місюра.

"Складний період. Фактично з командою працювали п'ять головних тренерів. Костянтину Фролову, який прийшов на заміну Олегу Дулубу, було необхідно в дуже короткий термін (близько місяця) практично зліпити нову команду", - підкреслив фахівець.

"На сьогодні Чорноморець перебуває на 11-му рядку турнірної таблиці УПЛ. Ми впевнені, що це тимчасово. Гра, ставлення до справи тренерського штабу і футболістів підказують, що підйом неминучий. Треба трохи часу, і все у нас вийде. Керівництво клубу робить все для нормальної життєдіяльності як основного складу, так і молодіжних", - цитує Місюру офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що "боксер" Чорноморця Ковалець отримав покарання від КДК ФФУ.





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