Барселона найближчим часом підпише півзахисника Греміо

Артур Рамос

Іспанська Барселона майже завершила трансфер хавбека Греміо Артура Рамоса.

Про це повідомив президент бразильців Ромілдо Болзан, пише As.

"Зараз обговорюється тільки питання, як буде завершено трансфер. Документи поки не підписані, але все перебуває на завершальній стадії. Думаю, завтра-післязавтра все буде оформлено. Є деякі питання в юридичному плані, але я думаю, що все наближається до завершення", - цитує Болзана Футбол 24.

Нагадаємо, що Барселона планує заробляти мільярд євро за сезон.