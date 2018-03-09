Рекордсмен ПСЖ влітку залишить клуб: названо причину

Едісон Кавані/psg.fr

Рекордсмен за кількістю голів, нападник ПСЖ Едісон Кавані має намір влітку залишити Париж.

Причиною цьому може стати не тільки відсутність прогресу у результатах команди, а й зірковий статус іншого нападника - Неймара, повідомляє Le Parisien.

Протягом трьох років уругваєць перебував в тіні шведа Златана Ібрахімовіча, займаючи нерідну для себе позицію на фланзі атаки. Коли він пішов, Кавані став основним центрфорвардом, забивши 49 м'ячів за сезон і підписав нову угоду з клубом в квітні минулого року.

Однак після приходу Неймара ситуація змінилася. Кавані втратив статус футболіста із найбільшою зарплатою в командою. І хоча він залишається виступати на позиції центрфорварда, по ходу сезону нерідко вступав в перепалки з екс-нападником Барселони, найвідомішою з яких є право на виконання пенальті.

При цьому відносини уругвайця з бразильцем Le Parisien називає не погані матеріали, а проблематичними. У Кавані склалося враження, що після приходу Неймара йому тепер доведеться перебувати в його тіні.

У той же час джерело, близьке до футболіста, повідомляє, що нападник не відчуває себе більше в паризькому клубі як вдома. У лютому він сказав своїм друзям, що навіть думає над тим, щоб покинути ПСЖ влітку.

Багато в чому все буде залежати від ситуації з новим головним тренером.

Якщо ж Кавані все ж захоче покинути ПСЖ, його відхід, за оцінками видання, може принести клубу як мінімум 60 мільйонів євро.

Чинний договір уругвайця з парижанами розрахований до літа 2020 року. Він виступає за ПСЖ з 2013 року, перейшовши з Наполі за 64 мільйони євро.

Нагадаємо, що Кавані побив рекорд Ібрагімовича за кількістю забитих голів за один клуб.

Цікаво, що у ЗМІ з'явилася інформація, що начебто Неймар вже не відчуває себе щасливим у ПСЖ.

Недавно у ПСЖ дебютував син колишньої зірки клубу, а нині президента Ліберії Джорджа Веа.