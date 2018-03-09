Екс-гравець збірної України: Скласти конкуренцію Шахтарю у цьому сезоні Динамо не зможе

Динамо не зможе втрутитися у боротьбу за золото чемпіонату УПЛ із Шахтарем.

Такий прогноз на другий етап сезону в Прем'єр-лізі дав екс-захисник збірної України, а нині головний тренер команди U-16 Володимир Єзерський.

"Через весняні матчі в Лізі Європи і поєдинки на внутрішній арені Хацкевич визначатиме оптимальний склад. Вважаю, що в цьому випадку все буде залежати саме від молодих виконавців. Однак цей процес займе чимало часу, і в поточному сезоні скласти Шахтарю конкуренцію у динамівців не вийде. Якщо бути об'єктивним, то у команди Паулу Фонсека кращий підбір футболістів, краща організація гри і так далі...", - вважає Єзерський.

"У киян вже набагато краще йдуть справи з самовіддачею і фізичною готовністю, а також, як я вже говорив, з бажанням битися у молоді. Динамо потрібно ще попрацювати з організацією гри в обороні. І тут не все залежить тільки від Олександра Хацкевича і його помічників, а в значній мірі - від самих футболістів Динамо", - цитує Єзерського zbirna.com.

Нагадаємо, Шахтар випереджає Динамо у турнірній таблиці на 6 очок.

Як відомо, 15 квітня Шахтар прийматиме Динамо у Харкові.