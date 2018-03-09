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09.03.2018  17:58

Саленко про матч Лаціо - Динамо: Місцями гра киян нагадувала машину

 

Київське Динамо продемонструвало гарну гру у Римі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Лаціо (2:2) і результат дозволяє сподіватися на вихід у чвертьфінал.

Таку думку в інтерв'ю Footboom висловив нападник киян 1980-1990-х Олег Саленко.

"Я розумів, що Динамо буде захищатися і сподівався на нічию. Так і вийшло. Навіть краще, адже кияни добилися результативної нічиєї. Мені сподобався у виконанні динамівців другий тайм, коли команда розкрилася, коли після пропущених м'ячів "Динамо" скоротило розрив між лініями і заграло дуже креативно", - вважає Саленко.

"Вдома Динамо не можна пропускати. Я очікую від киян такої ж гри, як у першому таймі матчу в Римі. Мені дуже сподобалося, що моментами київська команда діяла, як машина. Хочеться, звичайно, щоб таке було протягом усіх 90 хвилин. Однак кістяк Динамо все ще визначається і, будемо сподіватися, що саме в протистоянні з Лаціо цей процес завершиться", - цитує Саленка dynamo.kiev.ua.

Після матчу із Лаціо стало відомо, що Динамо входить у топ-5 найрезультативніших команд Ліги Європи.





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